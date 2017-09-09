هيئة السوق المالية: إحالة المتورطين في نشاط “الفوركس” إلى النيابة العامة

واس – فجر

أوضحت هيئة السوق المالية أنها تحيل المتورطين في نشاط التسويق للفوركس إلى النيابة العامة، وأنها اتخذت عدة إجراءات لمواجهة ذلك النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وبينت أن هذه الإجراءات تأتي استنادا إلى أن انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم المام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، وسعي الكثير منهم إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها.

وأكدت الهئية أنها سخرت عددا من الوسائل الفعالة التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية، وإنشاء وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط (الفوركس)، وزيارات تفتيشية لضبط الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى لاصدارها العديد من النشرات التوعوية والبيانات التحذيرية من هذا النشاط، وذلك من منطلق جهود الهيئة في توعية الجمهور بمخاطر الاستثمار والتداول في نشاط الفوركس .

ومن الجهود التي اتخذتها الهيئة، . كما تجري الهيئة زيارات تفتيشية على الأشخاص غير المرخص لهم لضبط ممارستهم المخالفة لنظام السوق المالية. وأصدرت الهيئة عددا.

كما سعت الهيئة إلى إطلاق عدد من المبادرات المشتركة مع جهات حكومية أخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار بهدف مكافحة هذه الظاهرة، كما تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتبادل المعلومات الخاصة بأي مخالف لإيقاف المخالفين سواء كانت الانشطة الكترونية أو شخصية .

ودعت هيئة السوق المالية بسرعة التبليغ عن أي نشاط مخالف وخصوصا فيما يتعلق بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة؛ ولمعرفة قائمة الأشخاص المرخص لهم الاطلاع على موقع الهيئة www.cma.org.sa .