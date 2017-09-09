في حفل وتدشين مميز الأهلي يوقع مع الخطوط السعودية لثلاث سنوات

مازن الشهري – فجر – الرياض

النادي الأهلي يوقع رسمياً عقد رعاية مع الخطوط السعودية الجوية لثلاث سنوات قادمة في حفل تدشين رعاية الخطوط الجوية مساء اليوم في فندق الهيلتون بحضور المهندس صالح الجاسر ممثل الخطوط الجوية السعودية ورئيس النادي الأهلي صاحب السمو الأمير فهد بن خالد والأمير فيصل بن خالد ونائب الرئيس وليد معاذ والرئيس السابق مساعد الزويهري والأستاذ أحمد المرزوقي والمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف ومدير الكرة بالفريق الأول باسم ابو داوود والأستاذ عبدالرزاق أبو داوود وعدد كبير من أعضاء الشرف كما تواجد الثلاثي الدولي عمر السومة وتيسير الجاسم وسعيد المولد في عرض لقمصان الفريق بالراعي الجديد

وعبر صالح الجاسر عن سعادته البالغه في توقيع العقد مع نادي كبير في رياضتنا كالأهلي وأن مدة العقد ثلاث سنوات والقيمة المادية مرضية لكلا الطرفين وهو عقد وفاء مقابل الفدا للوطن، وذكر أن هناك الكثير من الفعاليات والخطوط السعودية في المستقبل وخاصة وأن الأهلي يملك قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة في الرياضة السعودية .

كما شكر صاحب السمو الأمير فهد بن خالد فريق عمل الخطوط السعودية وفريق العمل بالنادي الأهلي على ملف الرعاية، وشكر خاص لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد والأستاذ أيمن عبدالغفار والأستاذ وليد معاذ، وذكر بأن هناك العديد من المميزات التي ستقدمها الخطوط السعودية للنادي الأهلي في عقد الرعاية الحالي وذلك في الكثير من الجوانب الرياضية والاجتماعية وكذلك في النقل الجوي، كما نبارك للخطوط السعودية تأهل منتخبنا الوطني إلى مونديال روسيا 2018 .