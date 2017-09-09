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الملك سلمان: العالم الإسلامي اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى نهضة معرفية وسط التحديات التي يواجهها

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