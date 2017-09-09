أمانة الرياض تعيد إنشاء نفق طريق الملك سعود وطريق “الضباب” بالكامل في مدة قياسية

متابعات _فجر

تمكنت أمانة منطقة الرياض من إعادة إنشاء نفق طريق الملك سعود المتقاطع مع طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب” بطول 900 متر، وذلك في مدة قياسية لم تتجاوز الشهرين و24 يومًا منذ بدء الأعمال في الثالث والعشرين من شهر رمضان الماضي.

وشملت أعمال المشروع إعادة إنشاء كامل النفق بأجزائه الإنشائية والميكانيكية والكهربائية، وتضمن تطوير التقاطع فوق النفق عبر إعادة تنظيم طريقة رصفه بما يحقق انسابية الحركة المرورية، إضافة إلى توسيع مساحة مسار دوران المركبات لضمان سلاسة التنقل.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد حرصت على البدء في أعمال إعادة إنشاء نفق طريق الملك سعود المتقاطع مع طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب” خلال إجازة عيد الفطر الماضي، وثمنت التزام السكان بالتعليمات واللوح الإرشادية خلال مراحل إنجاز المشروع ما أسهم في ارتفاع مستوى انسيابية حركة السير حول منطقة العمل، وساعد على إتمام إعادة إنشاء النفق بالكامل وفق البرنامج الزمني المحدد.