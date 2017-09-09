الأجهزة الأمنية الباكستانية تعتقل العشرات من الأشخاص وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة

متابعات_فجر

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية 42 شخصاً من العناصر الإرهابية والعناصر التي يشتبه في صلتها بالتنظيمات الإرهابية ، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، خلال عمليات تمشيط نفذتها في أنحاء مختلفة من باكستان .

وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان لها اليوم أن عمليات التمشيط تم تنفيذها ضمن عملية ” رد الفساد ” التي يقودها الجيش بالتعاون مع باقي أجهزة الأمن ضد العناصر الإرهابية .

وبيّن أن من بين المعتقلين سبعة مسلحين من عناصر حركة طالبان باكستان ، تم اعتقالهم من مدينة كراتشي، وصودرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات تشمل على سترات ناسفة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة .

وبين أن أجهزة الأمن اعتقلت عددا من الإرهابيين بناء على معلومات استخباراتية من مناطق في إقليم بلوشستان وبعض مدن إقليم البنجاب، إضافة إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم من إقليم خيبر بختونخواه ، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات كانت مخبأة في منطقة بمقاطعة ” مهمند ” القبلية المحاذية للحدود مع أفغانستان، تشمل قذائف صاروخية، ورشاشات ثقيلة، وذخيرة.