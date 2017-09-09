الشؤون البلدية والقروية ترفع أكثر من 66 ألف طن من النفايات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

متابعات_فجر

سخرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة جهودها في أعمال النظافة حيث بلغ اجمالي وزن النفايات التي تم رفعا وازالتها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ (66809) أطنان , كان نصيب المشاعر المقدسة منها ما يقارب (19294) طنا حتى يوم أمس .

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد وزعت فرقها الميدانية والعمالة والمعدات البالغ عددها”13 الف عامل على كامل منطقة المشاعر المقدسة ، وأدخلت العديد من المعدات والآليات سهلة الاستخدام ، مثل العربات الصغيرة التي يستخدمها عمال النظافة بسهولة نظرا لازدحام المنطقة وضيق المساحات وسط حجاج بيت الله الحرام، حيث تتميز هذه العربات بسهولة سحبها، ومرونتها في التحرك بالمناطق التي يصعب الوصول إليها بالسيارات والآليات الكبيرة ، مع التوسع في استخدام المخازن الأرضية والصناديق الضاغطة والبالغ عددها (1150) صندوق ضاغط و(131) مخزنا أرضيا ، وتهدف للتخزين الموقت للنفايات لمواجهة صعوبة حركة المعدات سواء داخل المشعر، أو حال ذهابها للتفريغ إلى المرمى العام للنفايات، مع توفير أماكن متعددة وقريبة لتجميع النفايات من قبل العمالة اليدوية.

كما هيأت الأمانة (27) مركز خدمات بالمشاعر المقدسة للاشراف على فرق النظافة الميدانية ، منها (3) في عرفات و(3) في مزدلفة و(21) في منى ، وتم توزيعها جغرافيا لتسهيل تغطية كامل المشعر، وخصص لكل مركز عدد من العمالة والمعدات ، وهي تعمل كبلديات فرعية تغطي أرجاء المشاعر المقدسة ، وتؤدي مهام ومسؤوليات البلدية، بما فيها النظافة العامة والإصحاح البيئي.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة التشغيلية الهادفة لتوفير البيئة الصحية الآمنة لحجاج بيت الله الحرام في مناطق الحج من خلال نشر فرق النظافة الميدانية، حيث أعدت خطط تفصيلية مسبقا بحسب تواجد الحجاج وتنقلاتهم.