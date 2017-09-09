شرطة جازان تضبط ٤ أطنان من العرق المُسْكر في بيش

متابعات_فجر

ضبطت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز شرطة محافظة بيش مصنع متكامل للعرق المسكر شرق وادي بيش عثر به على كميات كبيرة من العرق المسكر بلغت ٤ أطنان، وكذلك كافة الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني القاضية بتتبع مصنعي ومروجي الخمور ودرء خطرهم عن المجتمع ،وذلك بعد مسح أمني لأكثر من موقع بوادي بيش والتنسيق مع المصادر السرية.

و قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال الأمن على هذا الإنجاز مطالبًا بمضاعفة الجهود، كما أشاد بتعاون المواطنين في كل ما يتحقق من إنجازات مقدمًا شكره للجميع.