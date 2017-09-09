بلديات المدينة تزيل تعديات على أراضٍ تتجاوز مساحتها 800 ألف متر مربع

متابعات_فجر

نفذت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة مؤخراً, جولات ميدانية جرى خلالها ضبط وإزالة اعتداءات على أراضٍ حكومية بلغت مساحتها أكثر من 800 ألف متر مربع .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية والضواحي بأمانة المنطقة فهد بن سبيل الحربي, أن الفرق الرقابية التابعة لبلديات ( قباء – العقيق – العاقول -الفريش – الصويدرة ) قامت خلال جولاتها الميدانية بضبط اعتداءات على أراضٍ حكومية والبناء عليها دون وجود مستمسك شرعي أو نظامي .

وأفاد أن الاعتداءات شملت أحواش ومستودعات وسواتر ترابية تبلغ مساحتها 848800 م2, لافتاً إلى أنه جرى التعامل مع تلك الاعتداءات وأصحابها بحزم وفق الأنظمة والتعليمات, مؤكداً أن الأمانة وبلديتها لن تتهاون في أداء واجبها بضبط أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في الحد من الاعتداء على الأراضي الحكومية دون تأخر أو تهاون .