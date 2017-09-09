وزير الحج والعمرة يرأس فريق الاستعدادات المبكرة “للعمرة” مستهل محرم المقبل

متابعات_فجر

أعلنت وزارة الحج والعمرة استعداداتها المبكرة لموسم العمرة العام المقبل 1439هـ وذلك مستهل محرم بعد أن حقق موسم الحج لهذا العام نجاحاً متميزاً بتضافر جهود مختلف القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة بشؤون الحج وخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أقطار العالم انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – فى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المعتمرين المهندس عبدالعزيز دمنهوري والمستشار المهندس محمد الكليبي وعدد من التنفيذيين فى قطاع شؤون العمره بالوزاره.

واستعرض معاليه استعدادات مختلف قطاعات وإدارات الوزارة لموسم العمرة المقبل حيث وصل عدد المعتمرين لعام 1438هـ 6.7 مليون معتمر بزيادة 20% عن العام الماضي موجهاً معاليه بضرورة التأكد من سلامة تشغيل المسار الإلكتروني للعمره وتفعيل أنظمة شركات العمره العاملة فى القطاع والمرتبطه بما يقارب ٤٠٠٠ وكيل خارجي، شرعت بتقديم خططها التشغيليه للعمل في أكثر من ١٠٠ دولة من كافة أنحاء العالم.