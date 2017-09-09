التدريب التقني يقدم أكثر من 65 ألف ساعة عمل في حج هذا العام

متابعات_فجر

كشف معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن تقديم 65160 ساعة عمل خلال موسم الحج عبر 543 مشاركاً من السعوديين التقنيين وبواقع 8 ساعات عمل يومي تمثلها لجان رئيسية وأخرى تنفيذية تعمل بالتناوب تعزيزا لدور المؤسسة في خدمة المشاعر المقدسة .

وأكد الدكتور الفهيد نجاح مشاركة المؤسسة من خلال فرق عمل من الأيدي التقنية المؤهلة التي انطلقت في واجبها منذ 15 من ذي القعدة لتواصل العمل حسب ما تتطلبه طبيعة المهنة للعمل مع العديد من الوزارات والقطاعات العاملة في الحج حتى يوم 15 من ذي الحجة .

وبين معاليه خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة لمنسوبيها اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن المؤسسة أطلقت عدة برامج نوعية تمثلت في برنامج الصيانة الطارئة المجانية لإصلاح أعطال السيارات على الخطوط الرئيسية المؤدية للحرم المكي من خلال كادر متخصص يضم 16 تقنياً، وتشغيل عدد 200 من المتدربين الكشافة سواءاً قائد كشفي وجوال وكشاف في خدمة ضيوف الرحمن ، في عدة مهام مع وزارة الحج والعمرة وذلك بإرشاد التائهين ومع وزارة الصحة من خلال تنظيم دخول المرضى للمستشفيات والمستوصفات المتوفرة في المشاعر المقدسة وأيضاً مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتنظيم الراغبين بالاستفادة من مشروع الأضاحي وكذا مؤسسات الطوافة سواء منها العربية أو دول جنوب شرق آسيا.

كما أسهمت المؤسسة في تنفيذ الخرائط الإرشادية التي تستفيد منها جميع القطاعات العاملة في الحج, مثمناً في الوقت ذاته الدور الذي يؤديه كل موظف في المؤسسة بما ينعكس على تقديم خدمة ذات جودة عالية لعملاء المؤسسة والمستفيدين من خدمات التدريب, لافتاً النظر إلى تهيئة مشاركة 200 مهني سعودي من خريجي أقسام الحلاقة الآمنة من المعاهد الثانوية الصناعية بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، وتوجيه 15 كشاف للإرشاد والتوزيع في برنامج الحلاقة، كما تم توجيه عدد 21 متدرب لصيانة السيارات في مدينة الحجاج بالقصيم, بالإضافة إلى 62 متطوعاً لخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما وجهت المؤسسة 26 مشرفاً لمتابعة تنفيذ تلك البرامج؛ بالإضافة إلى 3 مشرفين على صيانة السيارات في منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك .

يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة ضيوف الرحمن من خلال ما قام به السعوديون التقنيون من برامج مهنية تقنية في مواسم الحج من أجل تقديم خدمات فنية متخصصة للحجاج وبتعاون مثمر وتنسيق مستمر مع كافة أجهزة الدولة العاملة في موسم الحج .