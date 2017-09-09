خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية

متابعات_فجر

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف وعدد من المسؤولين.