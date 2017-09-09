جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر وظيفة معيد في تخصص الجيولوجيا الهندسية والبيئية

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أعلنت كلية علوم الأرض, بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة معيد لطلاب قسم الجيولوجيا الهندسية والبيئية في تخصص جيولوجيا هندسية وبيئية للعام الدراسي 1438/1439 هــ.

واشترطت الجامعة, أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, وحاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصصات علوم الأرض أو الهندسة المدنية أو علوم بيئية من جامعة سعودية, أو أي جامعة أخرى معترف بها , وأن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً, وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 سنة , بالإضافة لحصول المتقدم على الدرجة المطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الحضور لقسم الجيولوجيا الهندسية والبيئية بمبنى رقم 55 , أو التواصل عبر العنوان البريدي 80206 جدة 21589, أو على البريد الإلكتروني abahabri@kau.edu.sa.