إصابة شرطيين ومقتل عدد من المسلحين في مصر

متابعات_فجر

أصيب شرطيان بجروح وقتل سبعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بمنطقة العجوزة بالجيزة بجمهورية مصر .

وأوضح مصدر أمني في وزارة الداخلية أن معلومات مؤكدة توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد باختباء مجموعة من العناصر المسلحة داخل إحدى الشقق بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، تمهيدا للتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ، ولدى اقتراب القوات الأمنية بادرت العناصر المسلحة بإطلاق النار على القوات التي بادلتهم بالمثل.

وأفاد أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، ومقتل 7 من العناصر المسلحة وضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر والأوراق التنظيمية داخل الوكر الإرهابي ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.