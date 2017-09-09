جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية تخدم أكثر من 62 ألف حاج في المنافذ البرية

متابعات_فجر

قدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية خدماتها لحجاج بيت الله الحرام عبر المنافذ البرية لأكثر من 62 ألف حاج خلال موسم حج هذا العام .

وأشاد مدير إدارة المنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة فيصل بن عبدالله الزهراني، بالجهود التي بذلتها الجمعية في موسم حج هذا العام والمتمثلة في الترحيب بحجاج بيت الله الحرام وتوفير خدمات السقيا والإطعام وتنظيم البرامج الإرشادية.

وأشار إلى التنسيق قبل بدء موسم الحج مع القائمين على الجمعية لتوفير الخدمات اللازمة للحجاج بالمنافذ الحدودية في منفذ الرقعي مع دولة الكويت، ومنفذ جديدة عرعر مع جمهوية العراق ، ومنفذي حالة عمار والحديثة مع المملكة الأردنية ومنفذ الوديعة مع الجمهورية اليمنية ومنفذ البطحاء مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنفذ سلوى مع دولة قطر، ومنفذ جسر الملك فهد مع مملكة البحرين .

من جانبه أوضح مدير عام الجمعية منصور العامر، أن برنامج استقبال وتوديع ضيوف الرحمن هو أحد برامج الجمعية التي تقوم بتنفيذها سنوياً وتحت مظلة برنامجها الرئيسي “مضياف” الذي يُعنى بإكرام الوفود،معبراً عن شكره لوزارة الحج والعمرة التي مكّنت الجمعية من إيصال خدماتها لضيوف الرحمن الأمر الذي أسهم في نجاح برامج وخدمات الجمعية في موسم حج هذا العام .