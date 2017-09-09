رئاسة المسجد النبوي بالمدينة المنورة تقدم هدايا للحجاج والزوار

متابعات_فجر

قدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون الزيارة هدايا لحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في موسمها الخامس.

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة بالوكالة ياسر بن محسن الجيار أن الهدايا التي قدمت للحجاج والزوار خلال الموسم الثاني من حج هذا العام شملت حقائب ووجبات غذائية خفيفة عبر مراكز التوزيع اليومي في ساحات المسجد النبوي ، مشيراً إلى أن الهدايا لاقت استحسان الحجاج والزوار ، مبيناً أن توزيع الهدايا سيستمر بإذن الله بشكل يومي في ساحات المسجد النبوي .