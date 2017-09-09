طوارئ مستشفى الملك خالد بحائل تستقبل 51219 مراجعاً خلال 3 أشهر

متابعات_فجر

قدمت صحة حائل عبر طوارئ مستشفى الملك خالد بحائل خدماتها خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الميلادي الحالي 2017 (5-6-7) لأكثر من 51,219 مراجعاً، حيث بلغت حالات الطوارئ المرضية, والتسمم, والأسباب غير المرتبطة بالحوادث والإصابات 35,754 ، كما سجلت حالات الطوارئ الجراحية والحوادث والإصابات 12,950 ، فيما بلغت أعداد حالات الإصابات النوعية لإصابات حوادث المرور 1,817 ، وبلغت الإصابات لأسباب أخرى 698.

وتسعى صحة حائل لتحسين أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفيات المنطقة، والتي ستنعكس على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها أقسام الطوارئ بالمستشفيات للمراجعين خصوصاً في مجال طب الطوارئ، وسيسهم ذلك بمشيئة الله في تعزيز قدرات المستشفيات على أداء رسالتها في تقديم الخدمات الإسعافية واستقبال كافة حالات الطوارئ بأفضل الإمكانات الفنية والتجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة وفق أرقى المواصفات والمعايير ، لضمان جودة الخدمات التي تقدم للمرضى والمراجعين وحالات الطوارئ والحالات الإسعافية.

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