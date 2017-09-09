غداً ..آخر أيام تقدم الخريجات لـ4716 وظيفة تعليمية عبر نظام جدارة

متابعات_فجر

أكدت وزارة الخدمة المدنية، انها ستختتم استقبال طلبات تقديم الخريجات على 4716 وظيفة تعليمية، عبر نظام “جدارة” على موقع الوزارة الإلكتروني غدا الاثنين .

وطالبت الوزارة الخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف في مراحل التعليم العام، ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية.

وتشمل الوظائف المتاحة الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة، وستعلن أسماء المدعوات للمطابقة خلال أسبوع من موعد انتهاء فترة التقديم.