وصول 215948 حاجاً إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 948ر215 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 346ر29 حاجاً ، فيما غادرها 473ر28 حاجاً , في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 795ر54 حاجاً ، مبينة أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 133ر161 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 599ر108 حاجاً .