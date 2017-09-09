الأمم المتحدة: نسب تفشي الكوليرا في الكونغو الديموقراطية مقلقة

متابعات_فجر

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم ، إن تفشي وباء الكوليرا في جمهورية الكونغو الديموقراطية بلغ نسباً مقلقة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن تفشي المرض في الجمهورية الإفريقية أودى بحياة أكثر من 528 شخصاً وطال 20 من أقاليم البلاد الـ 26 بما في ذلك عدة مدن وبلدات في الشرق والغرب والشمال، بالإضافة لأجزاء من العاصمة كينشاسا.

وأعلنت المنظمة التبرع بمبلغ 400 ألف دولار للمساعدة في نشر فرق فنية في المناطق الأكثر تضرراً وذات الأولوية القصوى، ودعت السلطات الكونغولية لدعم جهود القضاء على المرض بتطهير أكوام القمامة وضمان وصول مياه شرب نظيفة لمواطنيها.

يذكر أن الامم المتحدة أعلنت أن الكوليرا مشكلة صحة عامة خطيرة في هذا البلد الذي تسجل فيه ملايين الحالات المشتبه بها سنوياً، وتفشى فيه المرض آخر مرة في العام 2003.