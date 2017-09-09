إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بعد إبلاغ راكب بوجود متفجرات بحقائبه

متابعات_فجر

قامت الشرطة الاتحادية مطار فرانكفورت الألماني، مساء اليوم ، بإخلاء جزئي بعد ما أبلغ رجل يبلغ من العمر 37 عاماً، الشرطة أن بحوزته متفجرات في أمتعته.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الحادث شهد إخلاء جزءاً من المبنى رقم 1 بالمطار , بالإضافة إلى منطقة ربط بمحطة قطار عالي السرعة، وذلك لمدة 90 دقيقة.

واعتقلت الشرطة الاتحادية الرجل وتحققت من أمتعته، التي كانت تحتوي على قطع كمبيوتر وعبوة غاز , مبينة أن المسافرين لم يتعرضوا للخطر في أي وقت خلال الحادث.

يذكر أن الرجل تورط في حوادث مماثلة في الماضي، ويجري حاليًا إيداعه ضمن منشأة للأمراض النفسية.

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