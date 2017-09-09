الأرصاد:طقس حار على منطقتي مكة والمدينة والمنورة

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الداخلية منها والساحلية , كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك حيث تتأثر برياح شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية , كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم وكذلك على جنوب غرب المملكة, وسماء صحو إلى غائمة جزئي على مناطق المملكة , ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ( جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ) , وتزداد نسبة الرطوبة على السواحل الشرقية خلال الليل والصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.