نصائح هامة لتجنب تناول هذه الأطعمة قبل النوم

متابعات – فجر :

كثيرا ما يشكو البعض من الشعور بالانتفاخ، وعسر الهضم قبل النوم، دون الالتفات إلى أن السبب في ذلك قد يكون ما تناوله من أطعمة. وتشير الدكتورة نانيس سراج الدين استشاري التغذية العلاجية، إلى أن هناك أطعمة يجب تجنب تناولها ليلا، لتأثيرها السيئ على الجهاز الهضمي، وهو ما تستعرضه في السطور التالية. الآيس كريم: لأنه غنيّ بالسكّر والدسم، فيجب عدم تناوله قبل النوم، كما أنه قد يتسبب في إصابة البعض بالكوابيس خلال الليل. المكرونة: تحتوي المكرونة على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، التي تتحول إلى دهون خلال النوم. الكرفس: يرفع الكرفس نسبة المياه في الجسم مما يسبب الانتفاخ. البيتزا: الجبنة والطماطم يعرقلان عملية الهضم، كما أن البيتزا من المأكولات الدسمة التي تسبب السمنة، لأنها تتحول إلى دهون مختزنة. الحلويات: ترفع الحلويات نسبة السكر في الدم، وتؤثر على عمل الدماغ خلال الليل. الحبوب والكورن فليكس: تحتوي هذه الأطعمة على نسب عالية من السكريات، ويفضل تناول الكورن فليكس الصحي للرجيم. الثوم: يعرقل الثوم عملية عسر الهضم، وله آثار مزعجة مثل الحموضة في المعدة. الشيكولاتة الداكنة: تحتوي الشيكولاتة الداكنة على الكافيين، وهو منشط للجسم، ويحتوي أيضًا على مادّة الـ “الثيوبرومين” التي تسرع دقات القلب. اللحوم الحمراء: لأنها غنية بالدسم والبروتين التي لا تهضمها المعدة بسهولة.