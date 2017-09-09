تفحم آسيوي واحتراق 7 شاحنات في حريق بمحطة وقود على طريق الظهران – الجبيل

متابعات – فجر

لقي آسيوي حتفه حرقاً في حادث حريق وقع في إحدى محطات الوقود على طريق الظهران بالجبيل وأنقذت العناية الإلهية والتدخل السريع لفرع الدفاع المدني المحطة بمن فيها من كارثة .

وعن تفاصيل الحادثة أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري أدى إصطدام شاحنة لوبد محملة بلدوزر بشاحنه صهريج حمولتها 42 ألف لتر بنزين إلى حريق هائل في مدخل إحدى محطات الوقود على طريق الظهران – الجبيل نتج عن الحادث تسرب وقود الصهريج ونشوب حريق في عدد 5 شاحنات و 3 تيادر قلابيات كانت متوقفة على مساحة 400 م2 واحتراق صراف تابع لأحد البنوك، وقد قامت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحطة ونتج عن الحريق وفاة وتفحم مقيم من جنسية آسيوية كان نائما داخل إحدى الشاحنات المتوقفة.

– فجر

لقي آسيوي حتفه حرقاً في حادث حريق وقع في إحدى محطات الوقود على طريق الظهران بالجبيل وأنقذت العناية الإلهية والتدخل السريع لفرع الدفاع المدني المحطة بمن فيها من كارثة .

وعن تفاصيل الحادثة أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري أدى إصطدام شاحنة لوبد محملة بلدوزر بشاحنه صهريج حمولتها 42 ألف لتر بنزين إلى حريق هائل في مدخل إحدى محطات الوقود على طريق الظهران – الجبيل نتج عن الحادث تسرب وقود الصهريج ونشوب حريق في عدد 5 شاحنات و 3 تيادر قلابيات كانت متوقفة على مساحة 400 م2 واحتراق صراف تابع لأحد البنوك، وقد قامت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحطة ونتج عن الحريق وفاة وتفحم مقيم من جنسية آسيوية كان نائما داخل إحدى الشاحنات المتوقفة.