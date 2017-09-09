فلكيون ومواطنون يكشفون مرور “نيزك” في سماء المملكة يوم أمس قبل انفجاره

متابعات – فجر

كشف راصدون جوّيون ومواطنون شهدوا الواقعة، سقوط جسم غريب شوهد مساء أمس الجمعة يخترق سماء الدوادمي، وساجر، وشمال الرياض، وجنوب حائل، والقصيم.

‎وأوضح الراصد الجوي وعضو الجمعية السعودية للخدمات الطارئة نواف العنزي نقلا عن شهود أن الجسم الذي ظهر ليلاً عند الساعة 10:35 هو نيزك حجري كبير اخترق ودخل الغلاف الجوي للأرض، قبل يختفي بعد انفجاره بين جنوب القصيم وشمال الدوادمي، وهو حدث عادي غير مستغرب.

وقال إن اقتراب النيزك من الأرض دليل على كبر حجمه، مضيفاً أنه عند دخول النيازك في الغلاف الجوي للأرض تصل سرعتها إلى نحو 71 كلم في الثانية، ولذا يصبح من المستحيل التنبؤ بقدوم النيازك في العالم.

وأضاف العنزي أنه بحسب شهادة الشهود فإن النيزك انفجر وأصدر دوياً شديداً ومن ثم اختفى، فيما أكد اتفاق الفلكي خالد الزعاق مع تحليله.

كما أكد الفلكي ملهم هندي صحة الواقعة، موضحا أن الجسم شوهد في عدد من مناطق المملكة، وأنه من المتوقع أن يكون صخرة نيزكية.