‏بلدية صمخ: الحاشي المريض الذي ظهر في «المقطع» لم يتم ذبحه

متابعات – فجر

أصدرت بلدية صمخ جنوب بيشة اليوم السبت بياناً بخصوص المقطع الذي تم نشره اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن وجود حاشي مريض أمام أحد محلات بيع اللحوم في مركز صمخ.

وأوضح رئيس بلدية صمخ بندر محمد الشهراني بأنه تم مباشرة المحل من قبل رئيس الفرقة المناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك سيف بن ثامر الشهراني ومساعد الطبيب بيطري المناوب عبدالله راشد الشهراني والطبيب البيطري وبالكشف على المحل والتأكد من اللحم الموجود بداخله اتضح أن المحل لديه ترخيص ساري المفعول وشهادة صحية للعامل ومستوفي للشروط واللحم الموجود بالمحل بحالة جيدة وسليم وأن الحاشي الظاهر في المقطع لم يتم ذبحه في المحل أو الملاحم الأخرى وأنه يعود لأحد المواطنين.

وأفاد الشهراني بأن البلدية تسعى جاهدة للمراقبة على المحلات التجارية على مدار الساعة وتتطلع إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة.