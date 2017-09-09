حفلة تنتهي بتسمم تسعة فلبينيين في سراة عبيدة

متابعات – فجر

استقبلت طوارئ مستشفى سراة عبيدة فجر اليوم 9 حالات تسمم غذائي من الجالية الفلبينية يعملون في أحد المراكز الخاصة في سراة عبيدة.

وبين المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز آل شايع أنه تم على الفور عمل الفحوصات المخبرية لجميع الحالات حيث اتضح وجود 7 حالات إيجابية مصابة بالأمبيبا بينما بقيت حالتين عمل لها باقي التحاليل للتأكد من سلامتها.

و إدخالهم لأقسام التنويم واستدعاء الأخصائيين لعمل الخطة العلاجية المناسبة بمتابعة مباشرة من الكادر الإداري المختص والذين اطلعوا بدورهم على جميع الإجراءات العلاجية والفحوصات المخبرية، كما تم توجيه فريق من الطب الوقائي بالصحة العامة بعمل أخذ العينات وحصر عدد المصابين.

ووجه مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى سراة عبيدة عيد محمد القحطاني جميع العاملين في المستشفى ممن يهمهم الأمر بمتابعة وتقديم الرعاية الطبية كاملةً كما أوصى بعمل تقرير تفصيلي وإلحاقي والإلتزام بباقي الإجراءات الوقائية.