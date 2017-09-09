العين يفتقد جهود مهند العنزي وخالد عبدالرحمن أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

وكالات – فجر

يفتقد فريق العين الإماراتي لكرة القدم الثنائي مهند العنزي وخالد عبد الرحمن خلال مباراة الفريق المقبلة أمام الهلال السعودي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا في دور الثمانية ، بسبب الإيقاف، بعد طرد الأول بالبطاقة الحمراء وحصول خالد على البطاقة الصفراء الثانية، في حين يستعيد الفريق جهود مدافعه القوي إسماعيل أحمد.

من جانبه هنأ مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الشعب السعودي بتأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 .

وعن مباراة الاثنين أكد الصهباني أن العين مطالب بالهدوء والتركيز وإظهار روح القتال وعدم الاستعجال في مواجهة مضيفه الهلال السعودي، إلى جانب الاستحواذ على الكرة بالصورة المطلوبة والتنفيذ الجيد لتوجيهات المدرب زوران ماميتش، الأمر الذي يدركه كل لاعب بصفوف الفريق للعودة ببطاقة التأهل من الرياض السعودية.

وقال:” نثق في إمكانيات لاعبي العين والمدرب زوران ونراهن دائماً على مقدرة الفريق والخبرة التي اكتسبها اللاعبون خلال مشوارهم القاري والجميع يدرك جيداً ما المطلوب منهم على الأرض”.

وأكمل:” مهمتنا لن تكون سهلة في الرياض ولكن المدرب زوران قادر على وضع التكتيك المناسب للخروج بأفضل نتيجة من ملعب الملك فهد بالإضافة إلى عودة عمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد من الإصابة والتي بالتأكيد ستعزز من قوة الفريق إلى جانب المعنويات العالية التي عاد بها السويدي ماركوس بيرج الذي ظهر بمستوى مشرف مع منتخب بلاده وتعزز من حظوظ العين في الظهور المشرف الذي يمكنه من حصد بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي”.

وأضاف:” العين فريق قوي يمتلك الإمكانيات والسمعة الجيدة على مستوى القارة الآسيوية وجميع الفرق تخشى لما يمتلكه من قوة ضاربة في صفوفه. نحتاج إلى الابتعاد عن التوتر والتعامل بالثقة المطلوبة خصوصاً وأن الفريق يحظى بالثقة الكبيرة من الجماهير الإماراتية”.