حاكم فلوريدا يأمر نحو 6,3 ملايين شخص باخلاء منازلهم تحسبا للاعصار ايرما

وكالات – فجر

أمر حاكم فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة السبت نحو 6,3 ملايين شخص باخلاء منازلهم، اي ما يتجاوز ربع سكان هذه الولاية التي يهددها الاعصار الشديد ايرما في الساعات المقبلة.

وقال مكتب الحاكم ريك سكوت في بيان أن أجهزة الإغاثة في فلوريدا “تقدر أن 6,3 ملايين شخص في فلوريدا تلقوا أمر الإخلاء” مقابل 5,6 ملايين مساء الجمعة.

وتعد الولاية نحو 20,6 مليون نسمة ويرتقب أن تتجه العاصفة التي أصبح تصنيفها في الفئة الرابعة من جنوب إلى شمال فلوريدا فيما اعتبر الحاكم أن على الجميع ان يكونوا على استعداد لاخلاء المنازل.

وقد لجأ اكثر من 54 الف شخص الى نحو 320 ملجأ موقتا في مختلف انحاء الولاية بحسب مكتب الحاكم فيما قام مئات آلاف الاشخاص بالاحتماء بامكاناتهم الخاصة مع ترقب وصول الاعصار صباح الاحد.

واوقع الاعصار 25 قتيلا على الاقل في الكاريبي.