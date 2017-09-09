السديس يوجه بزيادة كميات الهدايا المقدمة للحجاج

متابعات – فجر

وجّه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ د. عبدالرحمن السديس الرئيس بزيادة تقديم الهدايا للحجاج والزوار في ساحات المسجد النبوي ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها الخامس ، حيث تواصل إدارة شؤون الزيارة وبالتنسيق والتعاون مع إدارة الساحات وإدارة الأمن والسلامة بتوزيع الحقائب الإهدائية والوجبات الغذائية الخفيفة عبر مراكز التوزيع اليومي في الساحات ، وذكر مدير إدارة شؤون الزيارة ياسر الجيار أن التوزيع مستمر بشكل يومي في ساحات المسجد النبوي وفق توجيه الرئيس العام مشيرا إلى أنه لمس فرح الزوار وتعبيرهم عن امتنانهم وشكرهم للخدمات المقدمة من قبل العاملين بالحرم الشريف.