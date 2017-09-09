أمانة الشرقية تتلف ٣٦ طن بطاطس غير صالح للاستهلاك الآدمي

متابعات_فجر

أتلفت أمانة المنطقة الشرقية كمية (36) طنا من البطاطس الغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد ضبطه داخل شاحنة من قبل الإدارة العامة للأسواق التابعة لوكالة الخدمات بأمانة المنطقة ، وقبل توزيعه على الأسواق.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الإعلامي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الإدارة العامة للأسواق في أمانة المنطقة الشرقية تمكنت من ضبط شاحنة تحتوي على أكثر من (12) ألف كيس بطاطس ما يعادل 36 طن، جاهز للبيع غير صالح للإستهلاك ، وذلك لظهور علامات التلف والعفن عليها، ما يمثل خطرا على صحة وسلامة المستفيدين، اتخذت الإجراءات النظامية ومحاضر الضبط والإتلاف بالتنسيق مع المردم الصحي بالأمانة، وإتلاف كامل الكمية تحت اشراف مراقبي الإدارة العامة للأسواق وإدارة المردم.