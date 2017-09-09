وزير يمني يُطالب المنظمات الأممية بإدانة سلوك الانقلابيين تجاه المساعدات الإنسانية

متابعات_فجر

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح المنظمات الأممية بإدانة سلوك الانقلابيين تجاه المساعدات الإنسانية في البلاد .

وطالب – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – باتخاذ إجراءات وضوابط لايصال المساعدات وتسليم المعونات لضمان الوصول الإنساني للمستحقين، وكشف من يقوم بعرقلة العمل الإغاثي وإدانته، مؤكدًا أن الوضع الإنساني بات مُعقد بالمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات بسبب انتهاكاتها المستمرة للأعمال الإغاثية والإنسانية .

ودان الوزير اليمني فرض إتاوات على التجار واستحداث منافذ جمركية لجباية الأموال دون أي حق ، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تكررت في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين .