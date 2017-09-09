المندوبون الدائمون يعقدون غدًا أعمال الدورة (148) لمجلس جامعة الدول العربية

متابعات_فجر

تبدأ غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (148) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة جيبوتي، لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة – الذي يتضمن 28 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك – المقرر رفعه إلى وزراء الخارجية العرب للنظر في إقراره يومي 12 و 13 من الشهر الجاري .

وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، بأن مشروع جدول الأعمال يتضمن تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة للجامعة العربية، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (147) و (148)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ القمة العربية الأخيرة بالأردن .

وأضاف أن البنود تشمل أيضًا قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم كل من الصومال ، وجمهورية القمر المتحدة، بالإضافة إلى دعم النازحين داخليًا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص .

وأشار زكي إلى أن بنود مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية تتضمن استعراض مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب .

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه من المقرر أن يُعقد على هامش اجتماعات الدورة الجديدة عددًا من الاجتماعات الوزارية، منها اجتماع الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني مساء بعد غد الأثنين بمشاركة وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية اليابان، كما تَعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعين لها، الأول على مستوى المندوبين يوم الأثنين المقبل والآخر على المستوى الوزاري يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة التقرير نصف سنوي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالأردن .