موظفو وموظفات الخدمة المدنية يباشرون أعمالهم غدًا

متابعات_فجر

يتوجه غداً حوالي (1177824) مواطنًا ومواطنة من موظفي الدولة في مختلف سلالم الرواتب المختلفة المعتمدة بالدولة في نظام الخدمة المدنية لمباشرة أعمالهم الوظيفية، وذلك عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي استمرت 16 يومًا، بحسب أنظمة ولوائح الإجازات في الخدمة المدنية، التي تعد الإجازة الأخيرة الرسمية للعام المالي 1438هـ،ـ لكافة موظفي قطاعات الدولة.

ويتصدر موظفو التعليم من حيث أعداد العاملين بالدولة وفق إحصائيات وزارة الخدمة المدنية حتى نهاية العام المالي 1437 /1438هـ، بواقع (501495) موظفًا وموظفة، ثم الموظفون على سلم الرواتب العام بواقع (428414) موظفًا وموظفة، ثم موظفو القطاع الصحي بمجمل (108769) موظفًا وموظفة، فيما تأتي تدريجيًا بقية أعداد موظفي السلالم الأخرى لموظفي الدولة.