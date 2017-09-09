نيمار وخطة خاصة للرحيل عن نادي باريس سان جيرمان

متابعات-فجر:

كشفت تقارير صحفية، خطة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للانضمام لريال مدريد الإسباني، بعدما كان لاعباً في برشلونة.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أن نيمار كان يرغب في الانضمام لصفوف ريال مدريد بعد الرحيل عن برشلونة، ولكنه لم يكن يود السير على خطى البرتغالي لويس فيجو عام 2000، ولذلك فضل الرحيل لصفوف باريس سان جيرمان أولا قبل العودة إلى الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب هو من أصر على دفع قيمة الشرط الجزائي، وبدأ المباحثات للرحيل لفريق آخر قبل الانضمام لريال مدريد، خاصة وأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الملكي التاريخي، يمتلك أعواما قليلة في مسيرته مع الميرنجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على دراية بخطة نيمار، كما أنه يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي منذ أن كان لاعباً في سانتوس، وسيسعى لذلك حتى يكون بديلا لرونالدو في المستقبل.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن اللاعب بأقل من المبلغ الذي دفعه لاستقدامه، والمقدر بمبلغ 222 مليون يورو، مما يعني أن ريال مدريد بحاجة لصرف أكثر من هذا، ليكسر نيمار الرقم القياسي كأغلى لاعب في العالم مرتين.

وسجل نيمار 4 أهداف منذ انضمامه لباريس سان جيرمان، بعد فسخ عقده مع النادي الكتالوني.