تسريبات تكشف وجود إصدار ثالث من ساعات آبل الذكية

متابعات-فجر:

استمرارًا مع تسريبات الإصدارات النهائية من أنظمة تشغيل آبل، كشف الإصدار النهائي من نظام “وتش أو إس 4” watchOS 4 الخاص بتشغيل ساعة آبل الذكية عن وجود الجيل الثالث في جعبة آبل. وبحسب المستندات، فإن الجيل الجديد سيدعم شبكات الجيل الرابع LTE، حيث يحمل مكان لوضع شريحة اتصال شريطة أن تحمل نفس رقم هاتف المستخدم، أي أن الساعة والهاتف سيحملان نفس الرقم لاستقبال المُكالمات.

وستوفّر شبكات الاتصال اشتراكات شهرية خاصّة بمستخدمي ساعة آبل، وهذا يعني أن الساعة قد تكون مقفولة الاستخدام على شبكات مُحدّدة، بحيث يحتاج المستخدم لتغيير اشتراكه الشهري ليتضمّن الساعة لاستخدمها لإجراء المكالمات والاتصال بالإنترنت.

كما أشارت أجزاء أُخرى من المستندات لوجود تخفيضات وعروض خاصّة للراغبين باستخدام الساعة مع شبكات الجيل الرابع.

وإضافة لما سبق، تنوي آبل إطلاق جيل جديد من سمّاعات Airpods اللاسلكية يحمل الرقم 1،2، في وقت يحمل فيه الإصدار الحالي الرقم 1،1.

وبناءً على ذلك، لا تغييرات كثيرة سوى في ضوء مؤشر الشحن الذي تم نقله من داخل العلبة إلى خارجها حسبما تُشير الصور.