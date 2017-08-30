مدير عام حرس الحدود: قيادة المملكة حريصة على القطاعات العسكرية

متابعات-فجر:

رفع معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/ عواد بن عيد البلوي أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وإلى سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية- حفظهم الله- بمناسبة تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لـ 27 ضابطاً من منسوبي قطاع حرس الحدود بمنحهم وسام الملك فيصل لمشاركتهم في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل).

وقال الفريق البلوي إن تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية دلالة على حرصه -حفظه الله- على أبنائه العسكريين وتقديرًا منه لما يقومون به من تضحيات للدفاع عن وطننا الغالي ومقدساته.

وأكّد أن كافة القطاعات العسكرية والأمنية بشكل عام وقطاع حرس الحدود بشكل خاص تحظى باهتمام بالغ وتطوير مستمر من قبل القيادة الرشيدة.

واختتم مدير عام حرس الحدود بدعاء المولى عز وجل أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره ورخائه في ظل قيادته الحكيمة.