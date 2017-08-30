مجلس الشورى يستأنف جلساته العادية بعد غد الأثنين

متابعات_فجر

يستأنف مجلس الشورى بعد غد الاثنين أعمال جلساته العادية من السنة الأولى للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويصوت المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين على مطالبة المؤسسة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية، كما يصوت المجلس على المطالبة بتضمين تقارير المؤسسة القادمة معلومات عن جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1436 / 1437هـ.

كما يصوت المجلس في هذه الجلسة على مطالبة صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته، ووضع استراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس مال الصندوق وتنميته، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436 / 1437هـ .

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436 / 1437هـ، ثم يصوت على التوصيات النهائية للجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي الكريم رقم 60971وتاريخ 6 / 12 / 1437هـ المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، كما طالبت اللجنة الصندوق بالعمل على دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1436 / 1437 هـ, وتقرير اللجنة المالية بشان التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1436 / 1437هـ, وطالبت اللجنة المالية هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين

, وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.

وخلال الجلسة العادية الخمسين التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على توصيات للجنة المياه والزراعة والبيئة تطالب المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب, وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1436 / 1437هـ .

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنظام إلزامي, ثم يصوت المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع النظام.

وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تطالب هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436 /1437هـ .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436 / 1437هـ .

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الحج والعمرة بالسعي مع الجهات المختصة بالتوسع في استراحات الحجاج والمعتمرين في الأماكن التي تراها وزارة الحج والعمرة, ودراسة امكانية استخدام تقنيات المركبات ذات التحكم عن بعد لإدارة أنشطة الحج المختلفة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري, وتقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436 / 1437هـ, ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436 / 1437هـ .