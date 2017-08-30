لنجاح الصبغة المنزلية اتبعي تلك النصائح

متابعات_فجر

يعتبر إبراز جمال شعرك من أهم العناصر لنجاح إطلالتك سواء اليومية أو في المناسبات. لذا سنكشف لكِ في هذا الموضوع من موقع أنوثة عن أبرز النصائح التي يجب أن تتبعيها في حال إخترتِ العناية بشعرك منزلياً ووضع الصبغة بنفسك لتحصلي على لوك مشرق وجذّاب.

– إختاري صبغة الشعر ذات الجودة العالية: الخطوة الأولى هي الأهم، فنوع الصبغة الذي تختارينه يؤثر مباشرة على النتيجة التي ستحصلين عليها. فالصبغات المتوفّرة في الأسواق تختلف كثيراً سواء من ناحية القدرة على تركيز اللون أو تغطية الشيب بشكل كامل، بالإضافة الى تأثيرها على صحّة الشعر. لذلك إحرصي على إختيار صبغة شعر ذات جودة عالية مثل ويلا كولستون التي توفّر لكِ لوناً مقاوماً للماء ومفعماً بالحيوية نظراً لتكنولوجيا الكريم الملوّن المتطوّر والذي يتغلغل الى قلب كلّ خصلة شعر. وبفضل هذه التكنولوجيا يدوم اللون لفترة طويلة بدون أي بهتان.

– حدّدي اللون المناسب لبشرتك: بعد أن تختاري نوع الصبغة، ركّزي على اللون. فالخطأ الأبرز في هذا المجال هو إختيار لون لا يناسب بشرتك، إذ ستكون النتيجة سيئة وستضطرين لإعادة صبغ شعرك. لذا إذا كانت بشرتك بيضاء أو فاتحة، الألوان الأكثر ملائمة لها هي الأشقر ذات الدرجة المتوسطة أو الأحمر الداكن أو البني الفاتح، وتجنّبي تماماً اللون الأسود الداكن أو البني الغامق. للبشرة القمحية أو الحنطية، إختاري اللون الكستنائي أو البني الشوكولاته وتجنّبي الذهبي الفاتح. أمّا إذا كانت بشرتك سمراء، فاختاري الأشقر العسلي أو الأسود أو الأحمر الدافئ وتجنّبي الأشقر الفاتح جداً. وفي حال كنتِ تحبّين الجرأة، هناك ألوان صبغات رائجة مثل اللون الزيتي أو الأشقر الرمادي، لكن من المستحسن أن تستشيري مزيّن الشعر قبل اعتماد مثل هذه الصبغات.

– إتبعي الخطوات الصحيحة لصبغ الشعر: لنجاح الصبغة المنزلية، يجب أن يكون شعرك جافاً ونظيفاً، لذا قومي بغسله قبل يوم واحد. ولتحصلي على أفضل تغطية، قسّمي شعرك الى أجزاء مختلفة وكحدّ أدنى 4 أقسام مع تثبيتها بالدبابيس، ولا تنسي وضع منشفة على كتفيك لحماية ملابسك من الصبغة. بعدها، إتبعي الخطوات المذكورة على العبوة بشكل دقيق. ففي مجموعة ويلا كولستون مثلاً تجدين نوعين من الصبغة، الأولى مخصّصة للمرأة كثيرة الإنشغالات، تحتوي على قارورة لتطبيق الصبغة بكلّ سهولة عبر عصر الكريم الملوِّن فيها ليندمج مع المُظهر. بعدها تخضّ العبوة ويبدأ تطبيق الصبغة على أقسام الشعر دون أي تلطيخ أو فوضى.

أمّا النوع الثاني فللمرأة التي لديها الوقت الكافي لتلوين شعرها باستعمال الفرشاة والوعاء. فإذا كنتِ ترغبين بذلك، تتيح لكِ مجموعة كولستون النصفية القدرة على التحكّم بتركيز اللون وتحديد الكميات حسب الرغبة إن أردتِ تغطية شعرك بالكامل او اعادة تلوين الجذور فقط.

ومهما كان النوع الذي تختارينه، لا تنسي إتباع تعليمات الوقت المهمّة جداً. وبعد إنقضاء الفترة اللازمة للصبغة إغسلي شعرك جيداً بالماء ثم بالشامبو مرتين ثم ضعي البلسم واشطفي بالماء الفاتر.

– إهتمي بشعرك بعد الصبغة: بعد أن إنتهيت من وضع الصبغة، من المهمّ أن تهتمي بشعرك. وأول ما يجب أن تقومي به هو الإبتعاد عن كريمات فرد الشعر أقلّه لمدة 3 أسابيع، بالإضافة الى تجنّب مكواة الشعر والأدوات الحرارية لفترة من الوقت بعد الصبغة لكي لا تسبّبي بأي تلف لشعرك. كما من الضروري أن تختاري شامبو مخصّص للشعر المصبوغ، وأن تقومي بغسله حوالي 3 مرّات أسبوعياً وليس أكثر من ذلك. ولكي ترطّبي شعرك بالعمق، يمكنك عمل حمّام كريم مرتين في الشهر أو حمّام زيت لكن بعد فترة من صبغ الشعر. ونلفت إنتباهك الى أنّه في حال كنتِ ترتادين حمّامات السباحة، غطّي رأسك حتّى لا يتعرّض شعرك المصبوغ لمادة الكلور المتواجدة بدرجات تركيز عالية في الماء.

– حافظي على جمال اللون: إنّ الخطوات التي ذكرناها في النقطة السابقة تساعد على حماية لون الصبغة من أي ضرر، لكن تحتاجين أيضاَ الى مساعدة إضافية لتثبيت اللون والحفاظ على جماله وإشراقته. لذا لكي تواجهي البهتان، يمكن أن تستخدمي بلاسم الشعر الثلاثة التي تقدّمها لكِ ويلا كولستون. فالبلسم الأول تستخدمينه فوراً بعد تلوين الشعر ما يضفي عليه اللمعان ويركّز اللون أكثر. أمّا البلسم الثاني فتطّبقينه بعد 15 يوماً لإعادة تنشيط اللون، والثالث بعد 30 يوماً لتحافظي على اللون لفترة أطول وتغذّي شعرك بالعمق. ومن خلال هذه البلاسم، ستلاحظين أنّ شعرك يبقى لامعاً ومتألقاً طيلة فترة التلوين.