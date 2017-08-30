وصول 186602 حاج إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 1438هـ ” 602ر186 ” حاج وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس “035ر32 “حاجاً ، فيما غادرها ” 542ر21 ” حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه ” 322ر26 ” حاجاً ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية المصرية وعددهم ” 781ر21 ” حاجاً, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس ” 268ر160 ” حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم ” 243ر103 “حاجاً.