الإعصار إيرما يشتد مجدداً الى الدرجة القصوى ويبدأ باجتياح كوبا

متابعات_فجر

أعلن المركز الأميركي لمراقبة الأعاصير أن قوة الإعصار إيرما اشتدت مجدداً إلى الدرجة الخامسة القصوى فجر اليوم، مع بدء الإعصار المدمر باجتياح جزيرة كوبا , بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة في العديد من جزر الكاريبي.

وأوضح المركز أنه في تمام الساعة 03,00 ت غ دخل الإعصار الضخم الجزيرة من منطقة كاماغوي ارتسيبيلاغو، ولم تكن عينه تبعد عن العاصمة هافانا سوى 190 كلم وعن مدينة ميامي الأميركية سوى 480 كلم , مضيفاً أن الإعصار المدمر ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 260/ساعة ويتقدم باتجاه الغرب بسرعة 20 كلم/ساعة، في مسار من شأنه أن يزيد الأخطار المحدقة بسببه بولاية فلوريدا الأميركية.