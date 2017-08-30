الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة ), كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشمال شرق ووسط المملكة , كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المناطق ( عسير – الباحة- جيزان – مكة المكرمة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف يصل الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج مائج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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