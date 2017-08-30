زيادة إنتاج سقيا زمزم بنسبة 100٪‏ بعد نهاية موسم الحج

متابعات – فجر

بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – بتوفير ماء زمزم المبارك بطرق سهلة ومريحة وحضارية باستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية المتوفرة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لسقيا زمزم لضمان نقاوة مياه زمزم وفق المعايير العالمية منذ خروجها من البئر حتى وصولها للمصنع ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية سعة عشرة وخمسة لترات وتوزيعها على المستهلكين بطريقة آلية.

وحرصاً من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم على خدمة المستفيدين وتيسير حصولهم على مياه زمزم بكل سهولة ويسر، وبذل كافة الجهود للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من قبل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم.

وقد بيّن مستشار الشؤون الفنية والهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مدير إدارة مشروع سقيا زمزم المهندس أحمد بن عمر بالعمش أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لسقيا زمزم في كامل جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم مع نهاية موسم الحج لعام 1438هـ، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة ورفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالمشروع لتتواكب مع الطلب المتزايد للمياه المباركة والتوسعات العملاقة التي يحظى بها المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث أن تأمين مياه زمزم للحرمين الشريفين يعتبر من أولى اهتمامات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لسقيا زمزم حسب توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

وأكد المهندس أحمد عمر بالعمش نجاح خطة إدارة مشروع سقيا زمزم لموسم حج هذا العام، حيث روعي في الخطة زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح المهندس أنه تم اعتماد الفحوصات للتأكد من الجاهزية التشغيلية للأنظمة والأجهزة والمعدات وذلك من خلال تكثيف أعمال الصيانة منذ وقت مبكر بهدف رفع الطاقة الإنتاجية اليومية ورفع جميع الطاقات التشغيلية والصيانة والتنقية والضخ والتوزيع وزيادة عدد مقدمي الخدمة بنسبة أكثر من 100 % وتشغيل المشروع على مدار الساعة ليفي بكمية الطلب للمياه المباركة وفق آلية توزيع بتقديم عبوتين لكل فرد مع إعادة التوزيع بنفس الكمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الصرف الأخير، حيث تم تعزيز الخدمات حسب التالي: توفير ما لا يقل عن (100) موظف خدمة في صالة توزيع عبوات زمزم، حيث يتم التشغيل المستمر لصالة التوزيع على مدار الساعة للوفاء بمتطلبات الذروة يومياً. وتهيئة أعداد الحراسات الأمنية المناسبة لتسهيل تنظيم الحركة بمواقف السيارات وبمنطقة التوزيع، وتأهيل ما لا يقل عن (250) موقف سيارة لخدمة زوار المشروع، وتوفير ما لا يقل عن (400) عربة لحمل عبوات زمزم للعملاء، وتوفير ما لا يقل عن (350) كرسي انتظار للعملاء بالصالة الجديدة للتوزيع بزيادة أكثر من (150) كرسي انتظار عما هو متوفر خلال أيام العام وتجهيز(42) نافذة توزيع اتوماتيكية تعمل على مدار الساعة طوال أيام العام، بالإضافة إلى استحداث (16) نافذة إضافية لأوقات الازدحام، التنسيق مع بعثات ومكاتب الحج لتوفير عبوات مياه زمزم المغلفة لبعثات الحج المغادرة وتوصيلها للمطار عند الطلب عبر المسار الإلكتروني، وتوفير عبوات مياه زمزم للبعثات في سكنهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وللجهات الحكومية المساندة في الحج.

واعتماد الخطة التعويضية لتعبئة الخزانات المغذية للحرمين الشريفين والاطمئنان بشكل مستمر على منسوب المياه بداخلها بالإضافة الى رفع الطاقة الإنتاجية لتغطية خطة موسم الحج وفقا لكميات السحب من المستودعات، وتم توفير المواد الخام اللازمة للتشغيل لمصنع إنتاج الأمبولات ولمصنع إنتاج عبوات مياه زمزم، وتأمين سقيا زمزم المبارك من العبوات الصغيرة سعة (330) مل لزوار الحرمين الشريفين، تأمين احتياج مياه زمزم لمكتب الزمازمة الموحد.

كما خصصت إدارة المشروع قسم خاص لخدمة العملاء لإرشاد وتوجيه المستفيدين والإجابة على كافة استفساراتهم لتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه، كما تم استحداث عملية الفرز عن طريق الأجهزة الذكية التي تقوم بتوجيه الزوار إلى نوافذ المحاسبة الشاغرة أو الأقل زواراً وذلك لضمان انسيابيه سير العمل كما تم تفعيل خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتم خدمتهم وهم في مركباتهم وقد هيئ لهم مكان مخصص يلبي احتياجاتهم دون أي عناء.

وتهيب إدارة مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز رحمه الله لسقيا زمزم بجميع المعتمرين والزوار عدم التعامل مع الباعة الجائلين والحصول على عبوات مياه زمزم من مصادرها الرسمية وهي موقع المشروع بكدي والنقاط الموجودة في المطارات التي توفر العبوات المهيأة للشحن الجوي.

وحرصاً من المشروع لوصول المياه المباركة إلى الجميع فقد تم تخصيص ناقل معتمد وتفعيله في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجميع صالاته ومطار المدينة النبوية وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين حيث يمكنهم من الحصول على عبوات مياه زمزم المهيأة للشحن من صالات المطار دون عناء.

وأكد بالعمش حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم باستقبال كافة الوفود والبعثات والقنوات الإعلامية والإعلام الجديد لاطلاعهم على مأثرة من مآثر الحكومة السعودية الرشيدة التي لا تألوا جهداً في تقديم الخدمات المتميزة لضيوف الرحمن على كافة الأصعدة.