رئيس هيئة الأركان اليمني يؤكد أن بلاده تواجه ميليشيا عابرة للحدود تستهدف نظامها ‏الجمهوري

واس – فجر

قال رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن الدكتور طاهر العقيلي إن بلاده تواجه ميليشيا ‏عابرة للحدود ومشروع موت عنصري وطائفي دموي يستهدف نظامها الجمهوري. ‏

وأكد اللواء العقيلي خلال ترؤسه اليوم في مدينة مأرب شرقي صنعاء اجتماعًا موسعًا للقيادات ‏العسكرية أن الميليشيات تريد تحويل اليمن إلى خاصرة تهديد للمنطقة.‏

وأشار رئيس هيئة الأركان اليمني، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن ‏الظرف الاستثنائي في اليمن يتطلب التكامل والتعاون واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق ‏طموحات وآمال الشعب اليمني والاستفادة من الإجماع الدولي حول الشرعية اليمنية. ‏