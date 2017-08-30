رئيس هيئة الأركان اليمني يؤكد أن بلاده تواجه ميليشيا عابرة للحدود تستهدف نظامها ‏الجمهوري

واس – فجر
قال رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن الدكتور طاهر العقيلي إن بلاده تواجه ميليشيا عابرة للحدود ومشروع موت عنصري وطائفي دموي يستهدف نظامها الجمهوري.
وأكد اللواء العقيلي خلال ترؤسه اليوم في مدينة مأرب شرقي صنعاء اجتماعًا موسعًا للقيادات العسكرية أن الميليشيات تريد تحويل اليمن إلى خاصرة تهديد للمنطقة.
وأشار رئيس هيئة الأركان اليمني، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن الظرف الاستثنائي في اليمن يتطلب التكامل والتعاون واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق طموحات وآمال الشعب اليمني والاستفادة من الإجماع الدولي حول الشرعية اليمنية.