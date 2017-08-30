الكونجرس يوافق على تقديم مساعدة لضحايا هارفي

وكالات – فجر

وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراء واسع النطاق يوم الجمعة، لتقديم مساعدات بمليارات الدولارات إلى ضحايا إعصار هارفي، ورفع حد الدين الأمريكي وتمويل الحكومة حتى ديسمبر المقبل.

وأقر مجلس النواب تقديم مساعدات بقيمة 3ر15 مليار دولار، بواقع 316 صوتا مقابل 90 صوتا، وربط الاتفاق الذي ناضل من أجله الحزب الديمقراطي المعارض والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المساعدة بالتمديد قصير الأجل لسقف الدين الأمريكي وإجراء الموازنة لتمويل الحكومة حتى 15 ديسمبر المقبل.

وبدون رفع سقف الدين، تفقد الحكومة خياراتها لإصدار مزيد من أدوات الدين، ما يتطلب خفضا سريعا وفوريا للموازنة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الإجراء، ويجب على ترمب أن يوقعه ليدخل حيز التطبيق، وتوصل ترمب لاتفاق مع الديمقراطيين أول أمس الأربعاء الماضي.