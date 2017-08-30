تعليم تبوك يؤكد جاهزيته لتسليم الكتب الدراسية

واس – فجر

اطلع المدير العام للتعليم المكلف بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أمس (الخميس)، في زيارات ميدانية على سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم تبوك والإشراف على تنفيذ خطة استلام وتوزيع الكتب والمقررات المدرسية على مكاتب التعليم والمدارس بالمنطقة.

وأكد خلال زيارته أهمية الجاهزية وتسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات في اليوم الأول من بداية العام الدراسي، لبدء عام دراسي متميز بإذن الله ضمن تهيئة البيئة التعليمية المناسبة والجاذبة.

ووجه مدير التعليم شكره لفريق العمل من الإدارات المعنية على جهودهم في هذا الصدد ولقادة المدارس على تعاونهم في أعمال الاستلام الباكر للكتب الدراسية، من المستودعات المركزية إلى جميع مدارس المنطقة وفق البرنامج المعد لذلك ضمن برامج لجنة الاستعداد للعام الدراسي.

ومن جهةٍ أخرى تستقبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بعد غدٍ الأحد، أولياء أمور الطلاب والطالبات المراجعين في خمسة مراكز متخصصة لمتابعة تسجيل وقبول الطلاب والطالبات المتأخرين عن التسجيل في مدارس التعليم العام في المنطقة.

وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول للطلاب بتعليم تبوك خالد أبو حوسة، أن مراكز القبول الأربعة للبنين التي تم اعتمادها هي مقرات مؤقتة بمشاركة مشرفين تربويين من إدارة الاختبارات والقبول بتعليم تبوك لمتابعة إنهاء تسجيل الطلاب وتسهيلاً على أولياء أمور الطلاب، وجاءت مراكز القبول وفق التوزيع الجغرافي لأحياء مدينة تبوك على النحو الآتي: المقر الأول في مدرسة حمزة بن عبد المطلب بحي الفيصلية، والمقر الثاني في مدرسة ثانوية أوس بن حبيب بحي النسيم، والمقر الثالث في مدرسة عدي بن حاتم بحي الروضة، والمقر الرابع في مدرسة أسامة بن زيد بحي المروج.

فيما أوضحت مديرة إدارة الاختبارات والقبول للطالبات بتعليم تبوك سميرة عزو، أن استقبال أمهات الطالبات لمتابعة قبول وتسجيل الطالبات سيكون في المقر الموحد في إدارة الاختبارات والقبول للطالبات في مبنى الإدارات النسائية.