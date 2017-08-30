“أردوغان” ينتقد رفض بعض دول أوروبا انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي

وكالات – فجر

انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم، مواقف بعض الدول الأوروبية الرافضة لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي .

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي قبيل توجهه إلى كازاخستان إن “بعض الدول الأوروبية سمحت لمنظمات إرهابية تستهدف أمن تركيا بتنظيم فعاليات داخل مدنها بينما رفضت لقاء وزراء أتراك جاليتهم هناك “.

وأضاف أن “تهجم بعض الساسة الأوروبيين على تركيا لن ينفعهم ولن يزيد من أصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية” .

وفيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في إقليم اراكان في ميانمار جدد أردوغان تأكيده على مواصلة بلاده دعم مسلمي الروهينغيا وتقديم كافة أنواع المساعدات الإنسانية لهم .

وأكد اردوغان أن تركيا ستنقل معاناة مسلمي اراكان إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في التاسع عشر من الشهر الحالي بنيويورك .

ولفت الانتباه إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين في ميانمار وبنغلاديش لتخفيف معاناة أهالي اراكان .