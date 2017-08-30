النصر يواصل تدريباته وجيبور يخضع لتمارين لياقية مكثفة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم حصة تدريبية له على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) بدأت باجتماع للمدرب مع اللاعبين بين من خلاله ملاحظاته الفنية على المباراة الودية التي لعبها الفريق امام القادسية تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب مع تدريبات تكتيكية تعتمد على مزيد من التركيز في استثمار الفرص من خلال التدريب والتسديد على مرمى صغير بعد ذلك اجرى مناورة تكتيكية طبق من خلالها اللاعبين عدد من الجمل الفنية وشارك فيها جميع اللاعبين باستثناء سامي النجعي ومحمد الشهراني حيث اكتفوا بالجوانب اللياقية في حين واصل احمد الفريدي وليوناردو تدريباتهم اللياقية تحت اشراف مدرب اللياقية وبعد نهاية التدريب خضع اللاعب جيبور لتدريبات لياقية اضافية .