“البيئة”: وصول أكثر من مليوني رأس من المواشي الحية عبر ميناء جدة الإسلامي

متابعات – فجر

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن عدد الحيوانات الحية المستوردة عبر ميناء جدة الإسلامي التي بلغت 2.170.257 رأساً من الأغنام و 2964 رأساً من الجمال, منها 1.373.417 رأساً من الأغنام لصالح مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي .

وبينت الوزارة أن عدد البواخر التي وصلت من مطلع ذي القعدة حتى الـ13 من ذو الحجة 112 باخرةً منها 37 باخرةً لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي, لافتةً إلى أن عدد الفسوحات لنفس الفترة من العام الماضي بلغت 473 فسحاً منها 69 فسحاً خاصاً لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والاضاحي .