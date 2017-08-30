إصابة عامل واحتراق سيارات ومحال تجارية إثر حريق في محطة بصبيا

متابعات – فجر

أخمدت فرق الدفاع المدني اليوم حريق نشب في أحد محطات الوقود بمحافظة صبيا، حيث تأثرت عدد من السيارات المتوقفة في المحطة، وأدى الحريق إلى تلفيات في سوبر ماركت ومحل لزينة السيارات بجوار المحطة.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أنه ورد لمركز القيادة والتوجيه بلاغ عن احتراق ناقلة وقود محملة بمادة (البنزين) أثناء التفريغ بمحطة للمحروقات بمحافظة صبيا، وتم على الفور التعامل مع الحادث والذي اشتمل على حريق للناقلة وسيارتين ومحلين تجاريين، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المحطة، كما اتضح إصابة أحد العاملين حيث تم نقله للمستشفى.

وأضاف آل صمغان بأنه تم إغلاق المحطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفتها تعليمات السلامة.