كازخستان تؤكد دعمها للحكومة اليمنية في مواجهة قوى الانقلاب واستعادة الدولة

واس – فجر
أكدت جمهورية كازخستان دعمها للحكومة الشرعية اليمنية في مواجهة قوى الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ، من خلال دورها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي وفاعليتها في المحافل الإقليمية والدولية الأخرى .
وأشار نائب وزير الخارجية الكازاخي عقل بيك كمال الدينوف خلال لقاء جمعه اليوم بمدينة الرياض وكيل وزارة الخارجية اليمني للشؤون السياسية منصور بجاش إلى استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية لمواجهة الأزمة الإنسانية القائمة في اليمن وفقًا لقائمة الاحتياجات التي تحددها الحكومة اليمنية .
من جهته ، أطلع المسوؤل اليمني، نائب وزير الخارجية الكازخستاني على جهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وجهود الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن .
وقال السفير بجاش – وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إن جهود الحكومة قوبلت بالتعطيل والمماطلة من قبل الانقلابين وهو ما أدى الى استمرار معاناة السكان .
واستعرض الجانبان، تطورات الأوضاع والمستجدات في اليمن والأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن جراء انقلاب مليشيات الحوثي وصالح على الإجماع الوطني وتدمير ومؤسسات الدولة .